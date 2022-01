Präsidentenwahl in Italien beginnt ohne klaren Favoriten

Die Wahl des neuen italienischen Präsidenten beginnt am Montagnachmittag (15 Uhr) in Rom ohne einen klaren Favoriten. Die Parteien einigten sich bisher über keinen gemeinsamen Kandidaten. Weder die Mitte-Links-Allianz aus Sozialdemokraten und Fünf Sterne, noch der Mitte-Rechts-Block nannten die Namen aussichtsreicher Bewerber auf das Präsidentenamt mit Erfolgschancen. Erwartet wird daher, dass der erste Wahlgang am Montag ergebnislos zu Ende gehen wird.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Amtssitz des italienischen Präsidenten Palazzo Montecitorio