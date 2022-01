Präsidentenwahl in Italien: Erster Wahlgang hat begonnen

In Rom hat am Montagvormittag der erste Wahlgang für die Kür des neuen Staatspräsidenten begonnen. Erwartet wird, dass kein Kandidat die notwendige Zweidrittelmehrheit der Stimmen erreichen wird. Gesucht wird ein Nachfolger für den seit 2015 amtierenden Präsidenten Sergio Mattarella. Sollte es beim ersten Wahlgang zu keinem Ergebnis kommen, ist eine weitere Wahlrunde am Dienstag geplant. Ab dem vierten Wahlgang genügt eine einfache Mehrheit für die Wahl des Präsidenten.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Amtssitz des italienischen Präsidenten Palazzo Montecitorio