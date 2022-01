Präsidentenwahl in Italien: Erster Wahlgang ohne Ergebnis

Bei der ersten Abstimmung für die Wahl eines neuen Präsidenten in Rom ist es am Montagabend zu keinem Ergebnis gekommen. Kein Kandidat erreichte die Zweidrittelmehrheit von 673 Stimmen. Gewählt wird ein Nachfolger für Präsidenten Sergio Mattarella, dessen siebenjährige Amtszeit am 3. Februar zu Ende geht.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Amtssitz des italienischen Präsidenten Palazzo Montecitorio