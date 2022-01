Präsidentenwahl in Italien: Hektische Suche nach Kandidaten

Nachdem die Präsidentenwahl in Rom begonnen hat, laufen die Verhandlungen unter den politischen Kräften für die Suche nach einem parteiübergreifenden Kandidaten auf Hochtouren. Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, und Sozialdemokratenchef Enrico Letta führten am Montag Gespräche über die Wahl des Nachfolgers des scheidenden Präsidenten Sergio Mattarella. "Letta und Salvini arbeiten an einigen Optionen und werden sich am Dienstag wiedersehen", hieß es in einer Erklärung.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Amtssitz des italienischen Präsidenten Palazzo Montecitorio