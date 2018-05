Präsidentenwahl in Kolumbien beginnt

In Kolumbien hat die Präsidentenwahl begonnen. Bei der Abstimmung am Sonntag geht es auch um die Zukunft des Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung FARC. Der Favorit Ivan Duque von der rechtsgerichteten Partei Centro Democratico will den Vertrag in wesentlichen Punkten ändern, sein stärkster Konkurrent Gustavo Petro aus dem linken Lager hingegen will an dem Abkommen festhalten.

SN/APA (AFP)/JOHN VIZCAINO Präsident Santos darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren