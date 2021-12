Präsidentenwahl in Libyen auf Ende Jänner verschoben

Die Präsidentschaftswahl in Libyen findet nicht wie geplant am Heiligen Abend statt. Wie die Wahlkommission in Tripolis am Mittwoch mitteilte, soll die erste Runde des Urnenganges am 24. Jänner stattfinden. Die Verschiebung hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Mit der Präsidentschaftswahl ist die Hoffnung verbunden, das nordafrikanische Land nach mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg wieder zu stabilisieren.

SN/APA/AFP/MAHMUD TURKIA Ein Aufruf zur Wählerregistrierung in Tripolis