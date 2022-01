Präsidentenwahl in Rom: Dritter Wahlgang begonnen

In Rom hat am Mittwoch der dritte Wahlgang für die Kür des neuen Staatspräsidenten begonnen. Erwartet wird, dass kein Kandidat die notwendige Zweidrittelmehrheit der Stimmen erreicht. Gesucht wird ein Nachfolger für den seit 2015 amtierenden Präsidenten Sergio Mattarella. Die Parlamentarier der größten Parteien wollen leere Stimmzettel abgeben.

Sollte es wie auch bei den ersten beiden Wahlgängen am Montag und Dienstag zu keinem Ergebnis kommen, ist für Donnerstag eine weitere Runde geplant. Ab dem vierten Wahlgang genügt eine einfache Mehrheit von 505 Stimmen für die Wahl des Präsidenten. Dies sollte die Kür des neuen Staatsoberhaupts erleichtern.

An der Wahl des Staatschefs nehmen in Rom insgesamt 1.009 Wahlmänner und -frauen teil. Es sind dies die 630 Abgeordneten und 321 Senatoren (darunter sechs Senatoren auf Lebenszeit) sowie 58 Delegierte aus den 20 italienischen Regionen. Die Präsidentenwahl erfolgt in geheimer Abstimmung. Strenge Anti-Corona-Maßnahmen wurden ergriffen. 35 zur Zeit infizierte oder unter Quarantäne stehende Wahlleute dürfen an dem Votum teilnehmen, indem sie auf einem Parkplatz unweit der Abgeordnetenkammer ihre Stimme abgeben. Voraussetzung für die Umsetzung dieses ungewöhnlichen Prozederes ist eine Regierungsentscheidung, die den Wahlleuten eine Sondergenehmigung zum Verlassen ihrer Wohnungen ermöglichte.

In das Amt des Präsidenten sind alle Italiener wählbar, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und im vollen Besitz ihrer bürgerlichen und politischen Rechte sind. Die Präsidenten werden von den Parteien vorgeschlagen. Gewählt wird das Staatsoberhaupt für ein siebenjähriges Mandat. Zwölf Präsidenten gab es in Italien seit der Gründung der Republik, bisher wurde noch keine Frau zur Staatschefin Italiens gewählt.