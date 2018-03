Präsidentenwahl in Venezuela auf Mai verschoben

Die für den 22. April geplante Präsidentschaftswahl in Venezuela wird verschoben. Die Wahl werde in der zweiten Mai-Hälfte stattfinden, erklärte der Nationale Wahlrat am Donnerstag. Die Wahlbehörde segnete eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Regierung von Staatschef Nicolas Maduro und dem Oppositionskandidaten Henri Falcon ab.

SN/APA (AFP)/CARLOS BECERRA Nicolas Maduro einigte sich mit der Opposition