Präsidentenwahl in Venezuela für 22. April angesetzt

Nach wochenlangem Gezerre um die umstrittene Präsidentenwahl im krisengeplagten Venezuela schafft das regierungstreue Wahlamt des südamerikanischen Landes Fakten. Die Abstimmung werde am 22. April stattfinden, kündigte Wahlamtschefin Tibisay Lucena am Mittwoch an.

SN/afp Präsident Nicolas Maduro will mit dem frühen Wahltermin offenbar die Schwäche der Opposition ausnützen.