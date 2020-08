Präsidentenwahl in Weißrussland beendet

Bei der Präsidentenwahl in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Weißrussland haben am Sonntagabend die Wahllokale geschlossen. Viele der rund 6,8 Millionen Wahlberechtigten konnten wegen des großen Andrangs bis 19.00 Uhr MESZ ihre Stimme nicht mehr abgeben. Wahlleiterin Lilija Jermoschina sagte am Abend, dass die Anzahl der Stimmzettel nicht ausreichte.

SN/APA (AFP)/SIARHEI LESKIEC Überall im Land bildeten sich Warteschlangen vor den Wahllokalen