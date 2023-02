Präsidentenwahl wird auf Zypern in Stichwahl entschieden

In der Republik Zypern wird am Sonntag bei einer Stichwahl ein neuer Präsident gewählt. Der direkt vom Volk gewählte Präsident bestellt und führt die Regierung auf Zypern. Favorit ist laut Umfragen der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis. Der pro-europäische Mitte-Rechts-Politiker kam in der ersten Runde auf 32 Prozent der Stimmen. Chancen werden aber auch dem hauptsächlich von der linken Partei unterstützten Ex-Diplomaten Andreas Mavrogiannis eingeräumt.

SN/APA/AFP/CHRISTINA ASSI Christodoulidis oder Mavrogiannis wird neuer zypriotischer Präsident