Präsidentschaftswahl im Osten des Kongo begonnen

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten am Morgen in den Regionen Lubumbashi und Goma. Wegen unterschiedlicher Zeitzonen folgen der Westen des Landes und die Hauptstadt Kinshasa erst eine Stunde später.

SN/APA (AFP)/PATRICK MEINHARDT Wahlvorbereitungen in Goma