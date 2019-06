Präsidentschaftswahl in Guatemala begonnen

In Guatemala haben am Sonntag die Wahllokale für die Präsidentschaftswahl geöffnet. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind über acht Millionen Menschen, die zugleich auch ihre Parlamentsabgeordneten und Bürgermeister wählen können. Die Themen Korruption, Kriminalität, Armut und Migration hatten den Wahlkampf in dem mittelamerikanischen Land geprägt.

