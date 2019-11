Präsidentschaftswahl in Sri Lanka begonnen

In Sri Lanka hat am Samstag die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahllokale in dem südasiatischen Inselstaat öffneten um 07.00 Uhr (Ortszeit, 02.30 Uhr MEZ) und sollten zehn Stunden später schließen. Die Wahl findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach Angaben der Wahlkommission sind rund 85.000 Polizisten im Einsatz.

SN/APA (AFP)/JEWEL SAMAD Enges Rennen erwartet