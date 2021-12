Präsidentschaftswahl: Précresse will Frankreich erneuern

Die Präsidentschaftskandidatin der französischen Republikaner, Valérie Pécresse, will Frankreich zur führenden Kraft in Europa machen. Bei ihrem ersten großen Wahlkampfauftritt kündigte sie am Samstag einen "radikalen" Politikwechsel an. Ihr Ziel sei es, "Frankreich in fünf Jahren wieder aufzurichten und es innerhalb von zehn Jahren zur führenden Macht in Europa zu machen", sagte die konservative Politikerin in einer Rede vor Parteimitgliedern in Paris.

