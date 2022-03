Prag benennt Straße vor russischer Botschaft um

Die tschechische Hauptstadt Prag will die Straße Korunovacni, in der sich die russische Botschaft befindet, in "Straße der Ukrainischen Helden" umbenennen. Außerdem soll die nahe gelegene Eisenbahnbrücke nach dem gefallenen ukrainischen Marinesoldaten Witalij Skakun benannt werden. Skakun hatte eine Brücke in Cherson gesprengt, um den Vormarsch der russischen Truppen zu bremsen, und war dabei selbst ums Leben gekommen. In Wien überklebten Aktivisten ein Straßenschild.

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Abschnitt vor der Botschaft wird Stra§e der Ukrainischen Helden hei§en