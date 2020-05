Premier Conte arbeitet an "Recovery Plan" für Italien

Der italienischer Premier Giuseppe Conte hat am Mittwoch einen Sieben-Punkte-Plan für den Neustart Italiens nach dem Coronavirus-Notstand vorgestellt. Der Plan, der mit EU-Geldern finanziert werden soll, sieht Maßnahmen zur Modernisierung des Landes vor, berichtete Conte in einem offenen Brief an die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Mittwochausgabe).

SN/APA (AFP/Palazzo Chigi)/HANDOUT Premier Conte stellte Sieben-Punkte-Plan vor