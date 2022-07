Premier Draghi will Mattarella Entscheidung mitteilen

Der italienische Premier Mario Draghi ist am Donnerstag vor der Abgeordnetenkammer in Rom aufgetreten. Er bat um eine Unterbrechung der Sitzung, weil er den Präsidenten Sergio Mattarella treffen wolle. Noch unklar ist, ob der 74-Jährige seinen Rücktritt einreichen wird. Die Sitzung in der Abgeordnetenkammer wurde bis 12.00 Uhr unterbrochen. Am Donnerstag ist eine Vertrauensabstimmung geplant.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Draghi vor dem Abgang?

Die Abgeordnetenkammer begrüßte Draghi mit Applaus, für den der Regierungschef dankte. "Auch ein Bankier hat ein Herz", scherzte Draghi, der früher unter anderem Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) gewesen war. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni kritisierte die politischen Entwicklungen in Rom, die zum Rücktritt von Italiens Premier Draghi führen könnten. "Uns stehen schwierige Monate bevor, doch wir sind ein großes Land", twitterte Gentiloni, der zwischen 2016 und 2018 italienischer Premierminister war. Die Politik in Rom habe einen "Sturm" mit schwer abschätzbaren Folgen ausgelöst, meinte der EU-Kommissar. Premier Draghi gewann zwar am Mittwoch das Vertrauensvotum im Senat, jedoch nicht mit der von ihm erwünschten breiten Mehrheit, da die drei Regierungsparteien Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung nicht mit abstimmten. Wie üblich bei Parlamentsentscheidungen, muss auch die Abgeordnetenkammer votieren.