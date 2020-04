Premier Johnson will ab Montag wieder Regierung führen

Großbritanniens Premier Boris Johnson will einem Medienbericht zufolge ab Montag wieder die Regierungsgeschäfte führen. Wie der "Telegraph" berichtet, will der 55-jährige Politiker zum Wochenauftakt zu seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street zurückkehren. Johnson habe bereits für Besprechungen mit einzelnen Kabinettministern vereinbart.

SN/APA (AFP)/MATT DUNHAM Der britische Premier ist offenbar wieder fit