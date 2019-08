Premier Johnson will mögliche Neuwahlen nach dem 31. Oktober

Der britische Premierminister Boris Johnson will einem Medienbericht zufolge im Falle eines erfolgreichen Misstrauensantrags gegen seine Regierung vorgezogene Neuwahlen nach dem Brexit ausschreiben. "Wenn es Parlamentswahlen geben muss, dann in den Tagen nach dem 31. Oktober", zitierte die "Financial Times" am Freitag einen Regierungsmitarbeiter.

SN/APA (POOL/Archiv)/TOBY MELVILLE Johnson will den Brexit am 31. Oktober um jeden Preis