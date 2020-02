Premier Johnson will sein Kabinett umbilden

Knapp zwei Wochen nach dem Brexit will der britische Premierminister Boris Johnson sein Kabinett umbilden. Wie sein Sprecher am Dienstag mitteilte, soll die neue Regierungsmannschaft des konservativen Premiers am Donnerstag vorgestellt werden und am Freitag erstmals in neuer Zusammensetzung tagen.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Johnson stellt am Donnerstag sein neues Regierungsteam vor