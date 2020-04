Premier Johnson zurück in der Downing Street

Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach überstandener Covid-19-Erkrankung am Sonntagabend wieder am Regierungssitz Downing Street in London eingetroffen. Entsprechende Berichte bestätigte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Er will an diesem Montag seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen.

SN/APA (AFP)/FRANK AUGSTEIN Der Premier übernimmt wieder die Regierungsgeschäfte