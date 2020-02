Premierminister Boris Johnson bildet Kabinett um

Der britische Premierminister Boris Johnson tauscht einen Teil seines Kabinetts aus. Die neuen Mitglieder werden am Donnerstag bekanntgegeben, wie ein Regierungssprecher am Dienstag in London bestätigte. Britischen Medien zufolge könnten vor allem einige Frauen ihre Posten verlieren, darunter Kulturministerin Nicky Morgan und Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom.

Johnson stellt am Donnerstag sein neues Regierungsteam vor