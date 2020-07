Pressestimmen zum EU-Gipfel: Kurz, "ein Mann mit Profilierungssucht"

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutschland

Selbst unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ist es nicht weniger legitim geworden zu fragen, wer das in Rede stehende Aufbauprogramm finanzieren, wer es kontrollieren, wer die Mittel bekommen soll und für welchen Zweck. Dennoch müsste allen EU-Mitgliedern klar sein, was die weltpolitische Uhr geschlagen hat; dass es angesichts der machtpolitischen und technologischen Umbrüche mehr denn je darauf ankommt, dass ihre Union wirtschaftlich leistungsfähig ist oder wieder wird. Es ist nicht das unwichtigste Ziel, in dieser ungemütlichen Welt politisch nicht unter die Räder zu kommen. Daran wird der Ertrag des langen Brüsseler Wochenendes auch zu messen sein.