Prigoschin gibt das Kommando zurück an Moskau

Jewgenij Prigoschin hat den Rückzug seiner Wagner-Truppe aus Bachmut gestartet. Politisch aber geht er immer mehr in die Offensive.

Prigoschin am Donnerstag in Bachmut.

Auch am Donnerstag lieferte Jewgenij Prigoschin Russland die Bilder des Tages: "In 10, 15 Minuten geht's los", erklärte der behelmte Boss der Söldnertruppe Wagner drei Kämpfern auf einem getarnten Panzerfahrzeug. "Bis zum 1. Juni gehen wir alle raus, erholen uns, trainieren und erhalten dann neue Aufgaben." Die Söldner sollten den regulären russischen Truppen, die ihre Positionen in Bachmut übernehmen, Seife und Munition dalassen, aber nicht ihre Zahnbürsten.

Der Sankt Petersburger Großunternehmer und seine Wagner-Söldner dominieren Russlands nichtstaatliche Öffentlichkeit ...