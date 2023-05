Prigoschin hat genug und kündigt Abzug seiner Söldner aus Bachmut an

Aus Wut über fehlende Munition droht der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner mit dem Abzug aus Bachmut. Es sind nicht seine Männer, um die es dabei geht.

Nach Klagen über fehlende Munition hat der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, dem Kreml mit dem Abzug seiner Kämpfer aus der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut in der kommenden Woche gedroht. "Ohne Munition werden meine Jungs keine unnötig hohen Verluste tragen. Darum ziehen wir uns ab dem 10. Mai 2023 aus der Ortschaft Bachmut zurück", sagte Prigoschin in einem am Freitag auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video.

In Bachmut, um das die Russen seit Monaten in äußerst ...