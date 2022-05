Prinz Charles liest vor, was Boris Johnson plant

Es ist der Beginn einer neuen Ära: Der britische Thronfolger Prinz Charles hat erstmals die Regierungserklärung im Parlament verlesen.

Das letzte Mal musste sie vor 59 Jahren absagen, da war sie schwanger mit Prinz Edward gewesen. Queen Elizabeth II. bedauerte es am Dienstag außerordentlich, dass sie einer ihrer vornehmsten Aufgaben nicht nachkommen kann: der alljährlichen Eröffnung des britischen Parlaments. "Episodische Mobilitätsprobleme" der 96-Jährigen, so ließ der Buckingham-Palast verlauten, würden Ihre Majestät verhindern. Stattdessen vertrat sie Thronfolger Prinz Charles bei dem zeremoniellen Startschuss in die nächste Legislaturperiode.

Deutlicher konnte es den Britinnen und Briten nicht demonstriert werden, wie ...