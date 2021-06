Je weniger Menschen es auf ihrer Flucht zu uns schaffen, desto weniger werden sich in Zukunft überhaupt auf den Weg machen. So lautet die These.

Ein Bericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks zeigt jedenfalls: 2020 waren sogar mehr Menschen auf der Flucht als jemals zuvor. 82,4 Millionen Menschen waren es im Vorjahr. Im Vergleich zu 2019 ist das ein Anstieg um vier Prozent, im Vergleich zu vor zehn Jahren sogar eine Verdopplung, zeigt ein am Freitag vorgestellter Bericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR).

SN/privat Belachew Gebrewold, äthiopisch-österreichischer Politologe. Er lehrt an der Universität Innsbruck.

Belachew Gebrewold: Nicht nur auf Rettung fokussieren

Was ist die beste Migrationsstrategie? Es gibt keine einfache Antwort dafür, weil die Ursachen der Migration unterschiedlich sind. Manche Menschen fliehen von Kriegen und Konflikten, andere fliehen von ökonomischen Problemen, wieder andere sind politisch verfolgt.

In vielen Fällen ermöglicht erst die ökonomisch verbesserte Situation den Menschen zu emigrieren, weil sich oft nur Besserverdiener in einem Land die Flucht leisten können. Es ist auch nicht selten, dass die Faszination für den Westen viele Menschen veranlasst auszuwandern. Aber wie schwierig das Leben sein kann und wird, wenn man in Europa angekommen ist, darüber gibt es keine ausreichenden Informationen in den Herkunftsregionen. Und selbst wenn, wird es wenig geglaubt.

Wie viele der hier in Europa angekommenen Menschen in welchen Lebensbedingungen leben, ob, wie und wann sie eine Arbeit finden, mit welcher Enttäuschung sie hier leben; dass sie oft wenig zum Essen und Anziehen haben; dass sie de facto als Bettler vor Einkaufszentren herumstehen, um Zeitschriften zu verkaufen - wer weiß dies in ihrer Herkunftsregion? Die Menschen selbst sagen es nicht. Sie wollen nicht als Versager gesehen werden.

Zwei Dinge sind aus meiner Sicht wichtig: Erstens, egal ob Migranten zurückgeschickt werden oder nicht, solange sie hier sind, ist wichtig, dass man ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Zweitens: Es ist sinnvoller, mit lokalen Akteuren in den Herkunftsländern Geschäftsmodelle zu entwickeln und im gegenseitigen Nutzen zu investieren; Berufsausbildung in erneuerbarer Energie, modernerer Landwirtschaft, Entsorgung und Verarbeitung von Abfall etc. Der zivilgesellschaftliche Diskurs fokussiert hier in Europa viel zu sehr auf das Retten von Menschen im Mittelmeer. Die erniedrigende Situation der Angekommenen und die ungerechte globale Ökonomie werden viel zu wenig beachtet. Die Menschen hätten mehr davon, wenn die Debatte mehr auf globale politische Ökonomie und nachhaltige Lösung vor Ort fokussieren würde als auf aktionistische Rettungsaktivitäten im Mittelmeer.

SN/privat Dr. Marcus Engler forscht am Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) in Berlin.

Marcus Engler: Abschreckungspolitik ist keine Lösung

Was ist Abschreckungspolitik? Gewöhnlich sind damit Maßnahmen gemeint, die darauf abzielen, ein Land oder die Europäische Union insgesamt unattraktiv für Flüchtlinge und Migranten zu machen, oder die es erschweren, auf ihr Territorium zu gelangen. Das können eine abschreckende Rhetorik, Grenzschutzanlagen oder gewaltsame, illegale Zurückweisungen ("Pushbacks") an den Grenzen sein. Aber auch Menschen in Elendslagern unterzubringen, sie zu inhaftieren oder ihnen die Familienzusammenführung oder den Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Sozial- und Gesundheitsleistungen zu verwehren kann der Abschreckung dienen.

Solche Maßnahmen sind aus zwei Gründen nicht sinnvoll. Erstens ist ihre Wirkung beschränkt. Zwar erhöhen solche Maßnahmen die Kosten und die Risiken von Migration und Flucht. Doch ob Menschen aus ihrem Land nach Europa auswandern oder flüchten, hängt vor allem von anderen Faktoren ab. Politische Stabilität oder wirtschaftliche Prosperität des Herkunftslandes haben den größten Einfluss. Auch, ob es im Zielland bereits Migrantencommunitys aus diesem Land gibt, spielt eine Rolle. Das zeigen zahlreiche wissenschaftliche Studien.

Zweitens verursachen solche Maßnahmen großes Leid und untergraben die Glaubwürdigkeit Europas in Sachen Menschenrechte. Sie tragen auch nichts zur Lösung der Probleme bei, die zu Flucht und Migration führen. Aufgrund solcher Maßnahmen und weil sichere Fluchtwege nach Europa fehlen, müssen Flüchtlinge und Migranten ihr Leben auf gefährlichen Routen riskieren. Jedes Jahr sterben deshalb Tausende Menschen auf dem Weg nach Europa.

Diese Abschreckungsmaßnahmen, insbesondere an den Außengrenzen, widersprechen seit Langem etablierten internationalen Vereinbarungen wie der Genfer Flüchtlingskonvention und werden deshalb von den Nachbarstaaten Europas scharf kritisiert.

Wenn Europa seine eigenen humanitären Prinzipien über Bord wirft, droht weltweit eine Abwärtsspirale. Dadurch wird Leid vergrößert. Weitere Fluchtbewegungen, auch nach Europa, dürften die Folge sein.