Pro-russische Argumente beim Wiener Ukraine-"Friedensgipfel"

Nach dem Abspielen von John Lennons "Give peace a chance" haben Redner zum Auftakt des "Internationalen Gipfel für Frieden in der Ukraine" in Wien heftige Kritik an den USA und an der NATO geäußert. Der Krieg in der Ukraine sei ein Desaster, das aus der unbeugsamen Arroganz der USA sowie ihrem Druck, ihren Provokationen sowie ihrer Ablehnung diplomatischer Vorschlägen resultiere, erklärte etwa US-Ökonom Jeffrey Sachs in einer aufgezeichneten Rede.

Der Krieg hätte in den vergangenen 30 Jahren unzählige Male verhindert werden können. Und vor neun Jahren - nach dem Machtwechsel nach dem Kiewer Maidan 2014 - hätte demnach der Krieg nicht ausbrechen sollen, da sich die USA nicht mit dem gewaltsamen Sturz von anderen Regierungen beschäftigen sollten. "Dies ist aber eine schlechte Angewohnheit der Vereinigten Staaten", erklärte Sachs. Diplomatische Angebote Russlands, einen Krieg zu vermeiden, seien von den USA zuletzt im Dezember 2021 und im März 2022 verhindert worden, klagte der Starredner und machte die von den USA betriebene NATO-Osterweiterung maßgeblich für die Geschehnisse verantwortlich.

"Unsere Mainstreammedien erzählen die falsche Geschichte, dass dieser Krieg mit einer 'unprovozierten Invasion' durch Putin am 24. Februar 2022 begonnen habe", sagte der prominente Wirtschaftswissenschafter, der wie zuletzt bei einem Auftritt beim russischen Chefpropagandisten Wladimir Solowjow die Berichterstattung westlicher Medien angeprangert hatte. Sachs sprach am Samstag auch über ein österreichisches Medium: "Der Standard" möge den Gipfel als Propagandaveranstaltung bezeichnen, er würde hingegen eine öffentliche Diskussion mit dem Chefredakteur dieser Zeitung zu jedem Zeitpunkt begrüßen.

Einen militärischen Sieg über Russland bezeichnete Sachs indes als unmöglich: "Vielleicht wird Russland die Ukraine einfach am Schlachtfeld besiegen. Das ist durchaus möglich. Wenn nicht, dann wird Russland auf Eskalation setzen", argumentierte Sachs und verwies auf das russische Atomwaffenarsenal. Der Hausverstand spreche dafür, dass nur eine Neutralität der Ukraine eine militärische Konfrontation zwischen USA und Russland verhindern könnte und in diesem Zusammenhang sei eine Verhandlungslösung weiterhin möglich.

Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Entscheidungen vermied der US-Amerikaner indes in seinem 24-minütigem Vortrag; seine Argumente erinnerten über weite Strecken an Darstellungen von offiziellen Vertretern Russlands.

Ähnlich wie Sachs argumentierten zu Beginn der von linken NGOs organisierten Veranstaltung auch weitere internationale Teilnehmer, die zunächst mehrheitlich per Video zu Wort kamen. Die indische Universitätsprofessorin Anuradha Chenoy betonte, dass der globale Süden auf der Seite der Friedensbewegung stehe. Diese Region der Welt wolle sich als neutral in der Auseinandersetzung zwischen Westen und Russland positionieren, sei an guten Beziehungen zu Russland interessiert und sehe mehrheitlich die Hauptverantwortung für Krieg in der Ukraine bei USA und NATO, sagte sie. "An dem Tag, an dem der Westen das will, kann der Frieden eintreten", sagte die auf Russland spezialisierte Geisteswissenschafterin.

Dass der "Friedensgipfel" nicht wie ursprünglich geplant in Räumlichkeiten des ÖGB stattfand, war zunächst nur am Rande ein Thema. Die etwa 350 Personen fassende Ersatzlocation Lorely-Saal in Wien-Penzing war jedenfalls am Samstag bis zum letzten Platz besetzt.