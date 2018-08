Pro-russischer Rebellenführer in Ostukraine getötet

Der ostukrainische Separatistenführer Alexander Sachartschenko ist nach Rebellenangaben bei einer Bombenexplosion getötet worden. Sachartschenko sei am Freitag bei einem "Terroranschlag" in einem Cafe im Zentrum von Donezk ums Leben gekommen, sagte seine Sprecherin. Sachartschenko war Anführer der selbsternannten Volksrepublik Donezk in der Ostukraine.

SN/APA (AFP)/DOMINIQUE FAGET Der 42-jährige hatte die sogenannte Volksrepublik seit 2014 geführt