Profiteur Putin

Wie Wladimir Putin in seinem stillen Kreml-Kämmerlein auf die Nachricht vom inszenierten Journalistenmord in der Ukraine reagiert hat, ist nicht überliefert. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass der ehemalige Geheimdienstchef herzlich gelacht haben könnte. Denn während sich der ukrainische Präsident Petro Poroschenko noch über die "glänzende Spezialoperation" im Fall des wundersam wiederauferstandenen Arkadi Babtschenko freute, war Putin wahrscheinlich längst klar, dass die Ukrainer in diesem grotesken Verwirrspiel als Verlierer vom Platz gehen würden. Der Kremlchef dagegen profitiert gleich in mehrfacher Hinsicht von der Entwicklung.