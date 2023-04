Prognosen: Milatovic gewinnt Präsidentenwahl in Montenegro

Der vom proserbischen Lager unterstützte Ökonom Jakov Milatovic hat nach ersten Prognosen die Präsidentenwahl in Montenegro gewonnen. Nach Angaben des Wahlforschungsinstituts Cemi, die auf einem Auszählungsstand von 62,7 Prozent der abgegebenen Stimmen beruhten, vereinigte er in der Stichwahl am Sonntag 60,1 Prozent der Stimmen auf sich. Der prowestliche Amtsinhaber Milo Djukanovic kam demnach auf 39,9 Prozent der Stimmen.

BILD: SN/APA/AFP/SAVO PRELEVIC Der voraussichtlich neue Präsident Montenegros