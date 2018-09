Prognosen: Moskauer Bürgermeister Sobjanin wiedergewählt

Bei der Bürgermeisterwahl in Moskau kann nach ersten Prognosen der kremltreue Amtsinhaber Sergej Sobjanin erwartungsgemäß mit einem deutlichen Sieg rechnen. Nachwahlbefragungen sahen ihn bei 74 Prozent der Stimmen, wie russische Agenturen am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale in der russischen Hauptstadt meldeten.

SN/APA (AFP/Archiv)/KIRILL KUDRYAVT Sergej Sobjanin: farblos aber mächtig