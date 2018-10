Prorussische Partei gewinnt Parlamentswahl in Lettland

Die prorussische Partei "Harmonie" hat die Parlamentswahl in Lettland gewonnen. Zwei populistische Parteien, die KPV LV und die Neue Konservative Partei, kamen auf Platz zwei und drei, wie die Wahlkommission in Riga am Sonntag mitteilte. Die KPV LV gilt als möglicher Koalitionspartner von Harmonie. Die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Maris Kucinskis hat ihre Mehrheit verloren.

SN/APA (AFP)/ILMARS ZNOTINS Wahlsieg für pro-russische Oppositionspartei "Harmonie"