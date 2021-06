Protassewitsch auf PK des Belarus-Regimes aufgetreten

Gut drei Wochen nach seiner Festnahme ist der in Belarus (Weißrussland) inhaftierte Regierungskritiker Roman Protassewitsch überraschend bei einer Pressekonferenz aufgetreten. "Ich fühle mich ausgezeichnet", sagte der 26-Jährige am Montag in Minsk. "Niemand hat mich geschlagen oder auch nur mit dem Finger berührt", sagte der Blogger. Er wirkte gelöst. Er lachte mehrfach.

SN/APA/AFP/STRINGER Protassewitsch trat bei Pressekonferenz des Regimes auf