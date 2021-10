Protest gegen Agrarreform in Indien eskaliert - Mehrere Tote

In Indien sind Proteste von Bauern gegen die Agrarreform der Regierung eskaliert; mindestens acht Menschen sind dabei gestorben. Das bestätigte die Polizei am Montag. In Indien protestieren Bauern seit zehn Monaten gegen eine Gesetzesreform zur Liberalisierung des Agrarmarktes. Die Regierung argumentiert, dass Bauern mit mehr freiem Markt höhere Gewinne erzielen könnten und dass eine Modernisierung der Landwirtschaft notwendig sei. Bauern hingegen fürchten um ihr Überleben.

SN/APA/AFP/MONEY SHARMA Die Gewalt in Lakhimpur zog wiederum Proteste in Neu-Delhi nach sich