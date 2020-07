Protest gegen Regierung in Bulgarien am Parlament

In Bulgarien haben Demonstranten ihre Proteste gegen die Regierung vor das Parlament in der Hauptstadt Sofia verlagert. Dort begann am Montag die Debatte über einen Misstrauensantrag gegen die bürgerlich-nationalistische (GERB) Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow. "Rücktritt!, Rücktritt!" und "Mafia!" riefen die Demonstranten in Sprechchören, begleitet von Pfiffen.

SN/APA (AFP)/FRANCISCO SECO Ministerpräsident Boiko Borissow steht im Zentrum der Kritik