Protest gegen Sitzung der spanischen Regierung in Katalonien

Tausende Menschen haben in der Konfliktregion Katalonien gegen eine als "Provokation" kritisierte Sitzung der spanischen Zentralregierung in Barcelona protestiert. Im Zentrum der katalanischen Hauptstadt kam es am Freitag zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Anhängern der Separatistenbewegung. Sieben Demonstranten seien festgenommen worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE zu Mittag.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Widerstand gegen die spanische Regierung