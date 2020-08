Protest in Washington gegen Rassismus und Polizeigewalt

Zehntausende haben bei einem Protestmarsch in der US-Hauptstadt Washington gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze demonstriert. Unter dem Motto "Nehmt euer Knie aus unseren Nacken" versammelten sich die Demonstranten am Freitag vor dem Lincoln Memorial - dort, wo vor genau 57 Jahren der Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede "I Have a Dream" gehalten hatte.

SN/APA (AFP/Getty)/JONATHAN ERNST Tausende strömten zum Lincoln Memorial