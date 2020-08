Protest von Frauen in der Türkei gegen häusliche Gewalt

Tausende Frauen haben in der Türkei gegen einen möglichen Rückzug der Regierung aus einem internationalen Abkommen gegen häusliche Gewalt protestiert. In Istanbul hielten Demonstrantinnen am Mittwoch Plakate mit der Aufschrift "Lang lebe die Frauen-Solidarität" in die Höhe. Auch in den Städten Ankara, Adana und Antalya kam es zu Protesten. In Izmir soll die Polizei zehn Frauen festgenommen haben.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Tausende Frauen demonstrierten