Protestaktion bei Messe mit Papst Franziskus in Kanada

Zwei Menschen haben zum Beginn eines Gottesdienstes mit Papst Franziskus in Kanada gegen die Lehre der katholischen Kirche protestiert. Nach dem Einzug in die Kirche Sainte Anne de Beaupré nahe Québec am Donnerstagvormittag (Ortszeit) hielten sie ein Plakat vor dem Altar in die Höhe auf dem auf Englisch "Rescind the doctrine" (Schafft die Glaubenslehre ab) stand.

SN/APA/AFP/GEOFF ROBINS Franziskus bei Messe in Quebec