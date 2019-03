Proteste am achten Jahrestag des syrischen Aufstands

Am achten Jahrestag des Aufstands gegen Machthaber Bashar al-Assad sind in Syriens Rebellengebieten Hunderte Menschen zu Protesten auf die Straße gezogen. Sie demonstrierten am Freitag in mehreren Städten in der Provinz Idlib und im Umland der Stadt Aleppo, wie Aktivisten und oppositionsnahe Medien berichteten. Auf Plakaten forderten sie ein Ende der Herrschaft Assads.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Proteste in der Provinz Idlib und im Umland der Stadt Aleppo