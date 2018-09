Proteste bei Anhörung für neuen Supreme-Court-Richter

Unter dem Protest der oppositionellen Demokraten hat am Dienstag in Washington die Anhörung des von Donald Trump nominierten Supreme-Court-Richters Brett Kavanaugh begonnen. Kavanaugh ist ein sehr konservativer Jurist, der das höchste und in letzter Instanz für viele politische und gesellschaftliche Fragen verantwortliche US-Gericht auf Jahrzehnte hinaus nach rechts rücken würde.

SN/APA (AFP/GETTY)/CHIP SOMODEVILLA Demonstranten störten wiederholt die Eröffnungsrede