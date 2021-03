Proteste gegen anti-asiatischen Rassismus in den USA

Tausende Menschen sind in den USA gegen anti-asiatischen Rassismus auf die Straße gegangen. Protestmärsche gab es am Sonntag unter anderem in New York und Washington sowie in Atlanta, wo ein Mann am Dienstag bei Angriffen auf Massagesalons acht Menschen erschossen hatte, darunter sechs Frauen asiatischer Herkunft.

SN/APA (AFP)/ED JONES Auch in New York kam es zu Demonstrationen