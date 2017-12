Proteste gegen Begnadigung von Fujimori in Peru

Bei den Protesten gegen die Begnadigung von Perus Ex-Präsident Alberto Fujimori ist es am Montag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizisten setzten in der Hauptstadt Lima Tränengas ein und errichtete Barrikaden, um die mehr als 5.000 Demonstranten daran zu hindern, zu dem Krankenhaus zu ziehen, in dem Fujimoris wegen eines Herzleidens behandelt wird.

SN/APA (AFP)/JUAN VITA Mehr als 5.000 Menschen gingen auf die Stra§e