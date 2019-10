Proteste gegen chilenische Regierung dauern an

Eine Woche nach dem Ausbruch der schwersten Massenproteste in Chile seit rund 30 Jahren hält der Druck auf die Regierung von Präsident Sebastián Piñera weiter an. Hunderte Auto- und Lastwagenfahrer schlossen sich am Freitag der Protestaktion "Schneckentempo" an und legten den Verkehr auf wichtigen Verkehrsadern teilweise lahm. Ihr Protest richtete sich gegen die Autobahn-Maut.

SN/APA (AFP)/PEDRO UGARTE Die Unruhen in Chile forderten mindestens 18 Todesopfer