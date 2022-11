Proteste gegen den Wahlsieg von Lula

Tausende Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro haben in Brasilien gegen den Wahlsieg von Luiz Inácio Lula da Silva protestiert. Sie forderten das Militär auf einzugreifen. In einigen Städten wie Belo Horizonte und Recife zogen die Demonstranten vor Kasernen, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Dienstagabend (Ortszeit) meldete. Bislang hat Bolsonaro seine Niederlage nicht ausdrücklich eingeräumt, aber signalisiert, dem Wechsel nicht im Weg zu stehen.

