Proteste gegen Frankreichs Pensionsreform - können sie noch was ändern?

In Frankreich gibt es in dieser Woche den womöglich letzten Schlagabtausch zum Streitthema Pension. Am Dienstag wird erneut auf der Straße demonstriert, am Donnerstag im Parlament debattiert. Gewinnt der geschwächte Präsident Macron wieder die Oberhand?

BILD: SN/AP Präsident Emmanuel Macron hat zuletzt in Umfragen wieder zugelegt.