Proteste gegen Putsch im Sudan mit Toten

Bei Kundgebungen für Demokratie im ostafrikanischen Sudan sind mindestens zwei Zivilisten von Sicherheitskräften erschossen worden. Sicherheitskräfte hätten in der Hauptstadt Khartum mit scharfer Munition auf friedliche Demonstranten geschossen, erklärte das Zentralkomitee der sudanesischen Ärzte (CCSD) am Mittwoch. Zahlreiche Demonstranten seien verletzt worden; einige befänden sich in kritischem Zustand.

SN/APA/AFP/- Demonstranten gegen den Putsch (Archivbild)