Proteste gegen Regierung in Sofia fortgesetzt

In Bulgarien sind die Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow mit Zeltlager-Blockaden in Sofia fortgesetzt worden. Jeweils etwa zehn Zelte, die in der Nacht auf Donnerstag an zwei wichtigen Straßenkreuzungen errichtet wurden, blockierten den Straßen- und Berufsverkehr in der Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern. Öffentliche Verkehrsmittel mussten umgeleitet werden.

SN/APA (AFP)/NIKOLAY DOYCHINOV Anti-Regierungsproteste halten an